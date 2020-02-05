В Турции в лавине погибли спасатели, искавшие выживших после предыдущей лавины

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После второго схода лавины в провинции Ван на юго-востоке Турции по меньшей мере 33 человека погибли, 53 были ранены.

Во вторник в этом же месте сошла первая лавина, в результате погибли пять человек. На место происшествия прибыло около 300 сотрудников спасательных служб. Они находились в районе катастрофы, когда в среду сошла вторая лавина, сообщает Би-би-си.

Губернатор провинции Ван сказал, что среди погибших есть сотрудники полиции и охраны, один пожарный и несколько человек, не участвовавших в спасательных работах.

Из снега удалось вытащить уже 30 человек, поиск людей продолжается. Количество погибших и раненых может возрасти.
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Тэги: лавина Турция

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