В Турции в лавине погибли спасатели, искавшие выживших после предыдущей лавины

После второго схода лавины в провинции Ван на юго-востоке Турции по меньшей мере 33 человека погибли, 53 были ранены.

Во вторник в этом же месте сошла первая лавина, в результате погибли пять человек. На место происшествия прибыло около 300 сотрудников спасательных служб. Они находились в районе катастрофы, когда в среду сошла вторая лавина, сообщает Би-би-си .

Губернатор провинции Ван сказал, что среди погибших есть сотрудники полиции и охраны, один пожарный и несколько человек, не участвовавших в спасательных работах.

Из снега удалось вытащить уже 30 человек, поиск людей продолжается. Количество погибших и раненых может возрасти.