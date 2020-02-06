Число жертв авиакатастрофы в Стамбуле возросло до трех

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Министерство здравоохранения Турции обновило данные по погибшим в результате жесткой посадки самолета Измир — Стамбул.

«К сожалению, трое наших граждан погибли. Еще 179 человек пострадали, трое из них находятся в реанимации», — сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа, передает hurriyet.com.tr.

Самолет Boeing 737-86J авиакомпании Pegasus выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в кювет во время посадки в аэропорту Стамбула и развалился на три части. На борту было 183 человека, включая шесть членов экипажа.
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Тэги: Pegasus авиакатастрофа Персона: Фахреттин Коджа Город: Стамбул

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