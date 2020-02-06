В Беларуси проверяют боеготовность Вооруженных сил

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В рамках проверки боеготовности Вооруженных сил Беларуси 5 февраля было осуществлено наращивание состава сил и средств для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне, сообщает пресс-служба Минобороны.

К выполнению задач по противовоздушной обороне в составе выделенных сил приступили боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов «Оса», «Тор-М2», «Бук» и С-300, экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации.

Подразделения войск ПВО несут боевое дежурство по противовоздушной обороне. В частности, организованы выдвижения подвижных маловысотных радиолокационных групп в новые районы для наращивания радиолокационного поля.

Подразделения механизированных бригад на Гожском полигоне выполняют упражнения контрольных стрельб из танка штатным снарядом в разное время суток, сообщает оборонное ведомство.
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Тэги: Минобороны Вооруженные силы Беларуси ПВО

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