В Беларуси проверяют боеготовность Вооруженных сил

В рамках проверки боеготовности Вооруженных сил Беларуси 5 февраля было осуществлено наращивание состава сил и средств для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне, сообщает пресс-служба Минобороны.

К выполнению задач по противовоздушной обороне в составе выделенных сил приступили боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов «Оса», «Тор-М2», «Бук» и С-300, экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации.

Подразделения войск ПВО несут боевое дежурство по противовоздушной обороне. В частности, организованы выдвижения подвижных маловысотных радиолокационных групп в новые районы для наращивания радиолокационного поля.

Подразделения механизированных бригад на Гожском полигоне выполняют упражнения контрольных стрельб из танка штатным снарядом в разное время суток, сообщает оборонное ведомство.