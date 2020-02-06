Водитель «Фольксвагена» устроил тройное ДТП возле минского ГУМа

Инцидент с участием трех автомобилей произошел утром 6 февраля на пр. Независимости.

По информации ГАИ, водитель Volkswagen Polo осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Porsche Cayenne. Последнего отбросило на декоративное ограждение и на проезжую часть, где он совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Nissan Leaf.

Водителя Porsche и женщину-пассажира Volkswagen госпитализировали с закрытой ЧМТ.