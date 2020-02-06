Водитель «Фольксвагена» устроил тройное ДТП возле минского ГУМа

/ Происшествия
Просмотров: 433

Инцидент с участием трех автомобилей произошел утром 6 февраля на пр. Независимости.

По информации ГАИ, водитель Volkswagen Polo осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Porsche Cayenne. Последнего отбросило на декоративное ограждение и на проезжую часть, где он совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Nissan Leaf.

Водителя Porsche и женщину-пассажира Volkswagen госпитализировали с закрытой ЧМТ.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП столкновение автомобилей Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей