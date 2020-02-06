В Москве встретятся министры обороны стран-участниц СНГ, ШОС и ОДКБ

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Рабочая встреча руководителей структурных подразделений международного военного сотрудничества оборонных ведомств Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности прошла в Москве 4-5 февраля.

Фото: Минобороны

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, повестка дня включала обсуждение плана проведения 3 июня в Москве совместного заседания министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ, а также проектов документов, планируемых к подписанию на заседании.

В ходе мероприятия состоялись двусторонние встречи помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олега Воинова с представителями органов международного военного сотрудничества иностранных государств, в рамках которых стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления и развития партнерских отношений в военной сфере, перспективным направлениям взаимодействия.
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Тэги: ОДКБ ШОС СНГ Персона: Олег Воинов Город: Москва

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