В Москве встретятся министры обороны стран-участниц СНГ, ШОС и ОДКБ

Рабочая встреча руководителей структурных подразделений международного военного сотрудничества оборонных ведомств Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности прошла в Москве 4-5 февраля.

Фото: Минобороны

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, повестка дня включала обсуждение плана проведения 3 июня в Москве совместного заседания министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ, а также проектов документов, планируемых к подписанию на заседании.

В ходе мероприятия состоялись двусторонние встречи помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олега Воинова с представителями органов международного военного сотрудничества иностранных государств, в рамках которых стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления и развития партнерских отношений в военной сфере, перспективным направлениям взаимодействия.