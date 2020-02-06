Заведение на Зыбицкой скрывало выручку от налоговой

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Внимание работников оперативного управления МНС привлекло заведение общепита на улице Зыбицкой.

По результатам работы в 2019 году у этого объекта общепита процент наличной выручки, принятой с использованием кассового оборудования, не превышал 6 %. Более того, за последние четыре месяца этот показатель был на уровне 0,5 %. Такие цифры могли свидетельствовать либо о проблемах с бизнесом, либо о сокрытии выручки, оседавшей в карманах владельцев заведения, сообщает агентство «Минск-Новости».

По результатам внеплановой проверки выяснилось, что кассовое оборудование в заведении использовалось без функции выдачи счета покупателям, выручка шла мимо кассы, на табак для кальяна отсутствовали необходимые документы, а процент наличной выручки превысил 50 %.

Заведению и его должностным лицам грозят внушительные штрафы — минимум 5,7 тыс. рублей, а максимум — 18,4 тыс. рублей. Деятельность предприятия возьмут на активный периодический контроль.
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Тэги: МНС Зыбицкая сокрытие налогов Город: Минск

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