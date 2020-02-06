Крутого уполномочили на проведение переговоров по закупке нефти и нефтепродуктов в Казахстане

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Совет министров Беларуси уполномочил первого заместителя премьер-министра Дмитрия Крутого на проведение переговоров по проекту межправительственного соглашения с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь.

Это предусмотрено постановлением Совмина № 70 от 4 февраля, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Делегация «Белнефтехима» проведет переговоры в Казахстане о поставках беспошлинной нефти

В соответствии с документом, разрешено вносить в соглашение с Казахстаном при необходимости «изменения, не имеющие принципиального характера».

Как сообщалось, Александр Лукашенко 28 января подписал указ № 27, которым уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов. Ранее он неоднократно упоминал Казахстан в числе стран, откуда возможно наладить поставки нефти в Беларусь.
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Тэги: Беларусь-Казахстан импорт нефти Персона: Дмитрий Крутой

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