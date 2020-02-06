Компания Гуцериева в феврале увеличит поставки нефти в Беларусь до 450 тысяч тонн

Нефтяные компании российской группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева поставят в Беларусь в феврале около 450 тысяч тонн нефти.

Как сообщил БелаПАН представитель компании, 100 тысяч тонн планируется поставить по железной дороге, 350 тысяч — по нефтепроводу.

«Около ста тысяч уже поставили», — уточнил он.

Представитель «Сафмара» также сообщил, что поставки в Беларусь нефти осуществляются с премией к цене.

Ранее «Сафмар» планировал поставить в Беларусь 250 тысяч тонн нефти в феврале, но Минэнерго России «согласовало увеличение поставок». В январе компания поставила в Беларусь 500 тысяч тонн нефти.

Сейчас группа компаний «Сафмар» близкого к Александру Лукашенко бизнесмена Михаила Гуцериева является единственным поставщиком углеводородного российского сырья в Беларусь.

Очередной раунд переговоров Лукашенко и Путина по вопросам поставки российских энергоносителей в Беларусь ожидается 7 февраля.