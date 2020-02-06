Лукашенко предложил назвать одну из дорог в честь главы ЕБРР

Беларусь рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития в проектах по строительству дорог, заявил Александр Лукашенко в Минске на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

Сюжет о встрече был показан в выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1» .

«За годы нашего сотрудничества банк инвестировал в Беларусь ни много ни мало около трех миллиардов долларов, — заявил глава государства. — Мы очищали воду, утепляли дома за эти деньги, строили самые современные дороги в Беларуси. Это связано с вашим именем, и я здесь ничего не преувеличиваю. Нам надо посмотреть, одну из дорог назвать дорогой Чакрабарти. Потому что лучшие дороги построены с поддержкой банка. И мы с большой надеждой смотрим на дальнейшее сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития в плане продолжения строительства дорог».

«Знаете, господин Чакрабарти, ведь дороги, которые мы с вами построили в Беларуси, они не только для белорусов, а может быть, и не столько для белорусов, сколько для России, других восточных государств и Европейского союза. Поэтому, господин президент, где бы вы ни работали, мы на вас будем очень рассчитывать. В том числе и на сотрудничество с новым руководством банка», — отметил он.

Лукашенко выразил сожаление в связи с тем, что в июле этого года Чакрабарти намерен уйти с поста президента ЕБРР.

«К сожалению, великому сожалению, вы решили закончить свой период руководства банком. Я еще раз подчеркиваю, очень жаль. Но тем не менее жизнь есть жизнь, она на этом не заканчивается. И будет абсолютно правильным, если я вас от имени белорусского народа поблагодарю за все то, что было сделано в период руководства вами банком в Беларуси», — отметил глава государства.

Президент ЕБРР представил Лукашенко нового странового директора банка в Беларуси Марину Петров. Она заменит на этом посту Александра Пивоварского, который возглавлял представительство с 2016 года и продолжит профессиональную деятельность в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.