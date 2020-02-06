Накануне визита Лукашенко в Сочи в Беларуси существенно вырос российский рубль

Вторые торги подряд на Белорусской валютно-фондовой бирже растут все основные иностранные валюты.

Фото pixabay.com

Больше всего укрепилась российская валюта, добавив 0,0212 пункта — 3,4385 белорусского рубля за 100 российских.

Американская валюта добавила 0,0075 пункта — 2,1615 белорусского рубля.

Вырос и евро. Плюс составил 0,0016 пункта — 2,3785 белорусского рубля.

Напомним, в пятницу, седьмого февраля, в Сочи должна состояться встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О переговорах с лидером РФ сообщил белорусский руководитель во время своего визита в Добруш.

Общаясь с журналистами, Лукашенко заявил, что Беларусь готова сотрудничать с Россией в том числе и в вопросе энергоресурсов, но «это должно быть честно, прозрачно и искренне».