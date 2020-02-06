Лукашенко потребовал от Совмина план реагирования на любые нефтегазовые вызовы

Накануне встречи с Владимиром Путиным в Сочи Александр Лукашенко проводит совещание с руководством ключевых госорганов о работе топливно-энергетического комплекса Беларуси.

Сюжет о совещании был показан в выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1».

«Требования известны: ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров, — сказал Лукашенко. — Все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и обеспечивать наши обязательства по контрактам на внешних рынках».

Видеофрагмент с совещания разместил также телеграм-канал «Пул Первого». Из него следует, что Лукашенко поручил «экономическому блоку правительства и правительству в целом» подготовить планы по «реагированию на любой возможный вызов», связанный с топливно-энергетической отраслью.

«Главное — сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне», — предостерег Лукашенко.

«Пул Первого» приводит высказывания главы государства. Лукашенко, в частности, заявил, что сложности с поставками углеводородного сырья и продуктовые войны «стали привычными в последнее время», и потребовал от правительства планов по решению проблемных вопросов.

По словам главы государства, разногласия с Россией регулярно происходят на протяжении 13 лет, несмотря на «конкретные обязательства и подписи под документами».

«В этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти — по два миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч — одна четверть», — констатировал Лукашенко.

На совещании было отмечено, что поиск «альтернативных поставщиков и надежных каналов» поступления углеводородного сырья продолжается.

4 февраля во время визита в Добруш (Гомельская область) Лукашенко, анонсируя встречу с Путиным, заявил: «Я так понимаю — и об этом ему буду говорить открыто — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения, мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры? Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос».

Напомним, предстоящая встреча пройдет на фоне прошедшего визита в Беларусь главы американской дипломатии Майка Помпео, который некоторые в Москве назвали «давлением на Россию».

Последний раз Лукашенко и Путин встречались 20 декабря в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что Россия и Беларусь пока не достигли соглашения по нефти, газу и налоговой сфере.