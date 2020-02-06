Замминистра финансов: экономические условия сложные, внешние — жесткие

В ближайшие три года Министерство финансов будет придерживаться жесткой бюджетно-налоговой политики, сообщил заместитель министра Дмитрий Кийко, выступая 6 февраля в Минске на заседании Республиканского клуба директоров.

Он отметил, что «ресурсов для серьезной налоговой реформы, которая бы предусматривала изменение структуры налоговых ставок», в стране «сегодня нет».

«Экономические условия достаточно сложные, внешние условия жесткие, и причем присутствует большая доля неопределенности. Это не позволяет отказаться от жесткой бюджетно-налоговой политики и не дает сформировать резервы, которые могли быть направлены на проведение налоговой реформы», — сказал Кийко.

По его словам, сейчас перед бюджетом стоит ряд задач, которые необходимо решать: «Это сбалансированность доходной и расходной части бюджета, причем сохранение этой сбалансированности в пределах той налоговой нагрузки, которая имеется, то есть без повышения ставок налогов для субъектов хозяйствования».

Он также обратил внимание, что сохраняется неопределенность для госфинансов. В частности факторы, касающиеся условий поставок нефти, могут сформировать достаточно серьезные вызовы для бюджета.

«Получается, что все резервы, которые можно задействовать от совершенствования управления государственными финансами, мы направим на устранение возможных рисков для бюджета», — сказал Кийко.

Поэтому в ближайшие годы сохранится жесткая бюджетно-налоговая политика: «Если говорить о среднесрочной перспективе, я не думаю, что ситуация изменится коренным образом. Нам нужно будет придерживаться сценария жесткой бюджетно-налоговой политики и искать внутренние резервы для повышения эффективности экономики».