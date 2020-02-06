В пятницу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
Как сообщают синоптики, в пятницу, седьмого февраля, в большинстве районов страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Ранее сообщалось, что в первые два дня февраля в Беларуси были зафиксированы температурные рекорды.