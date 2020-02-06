Новое ЧП в белорусской армии

В белорусской армии вновь произошло чрезвычайное происшествие.

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Как сообщили в Министерстве обороны, в воинской части под Минском «травму получил военнослужащий срочной службы».

Отмечается, что ефрейтором были нарушены требования безопасности.

«В ходе занятий старший слесарь ремонтного взвода производил жесткую сцепку автомобилей и в результате получил тупую травму живота», — отметили в оборонном ведомстве.

Сообщается, что военнослужащему была оказана экстренная медпомощь. В настоящее время состояние срочника врачи оценивают как стабильное — он находится в сознании.

По неофициальной информации, пишет БелаПАН, ЧП произошло в 5-й отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке (Пуховичский район).

В начале января Naviny.by писали, что в одной из воинских частей в Старых Дорогах «получил тяжелую травму» сержант-контрактник. Медики сутки боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Увы, ЧП в белорусских силовых структурах не редкость.

Так, ранее сообщалось, что в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде во время учений десантник в темноте выстрелил холостым патроном и попал сослуживцу в глаз.

В конце ноября в Мозырском погранотряде был обнаружен труп военнослужащего срочной службы (1999 года рождения) с признаками суицида.

А на днях в Борисове покончила с собой сотрудница Ошмянского районного отдела Следственного комитета.