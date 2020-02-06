Пропавшего в Минске мужчину нашли — он погиб

В Минске прекращены поиске 63-летнего Вячеслава Золотарева, о судьбе которого неделю не было ничего известно.

Как ранее сообщал Поисково-спасательный отряд «Ангел», минчанин утром ушел из поликлиники №14 (улица Фроликова, 2) в неизвестном направлении и пропал.

Сегодня стало известно, что мужчина погиб. Обстоятельства смерти не сообщаются.

На днях, напомним, сообщалось, что в Лидском районе было найдено тело пропавшего 22-летнего парня. В Витебской области по причине смерти пропавшего были прекращены поиски 61-летнего мужчины, а в Ивьевском районе погиб пропавший 32-летний молодой человек.