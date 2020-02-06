«Ответ батьке: хотите цену как на Смоленщине, переходите в подчинение Москвы!»

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По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, построить из России и Беларуси единое государство невозможно.

Как заявил он в интервью «Звезде», нынешнее Союзное государство — «исторический экспонат, который был создан определенными людьми в определенный исторический момент».


«Москва хочет держать Лукашенко на коротком поводке, на голодном пайке и желательно на коленях»

Он отметил, что СГ напоминает «железобетонную коробку без окон, без дверей, огороженную покосившимся забором, а рядом заржавевший кран — такой, в общем-то, типичный недострой».

По его мнению, желание завершить работы у сторон остается, однако в нынешней ситуации построить из России и Беларуси единое государственное образование невозможно.

Жирихин напомнил, что в свое время предлагал отказаться от идеи союзного государства, а перейти к союзу государств по примеру США и Канады, которые «не менее близки и ментально, и идейно, и цивилизационно, чем Россия и Беларусь».

«Но Александра Григорьевича устраивает именно недострой, чтобы каждый декабрь согласовывать с Владимиром Владимировичем условия дальнейшего сосуществования и каждый раз выторговывать для себя экономические преференции», — считает замдиректора Института стран СНГ.

Жарихин говорит, что у него есть простой ответ Лукашенко на его требования цен на энергоресурсы как в России: «Если вы хотите цену как в Смоленской области, переходите в подчинение Москвы!»


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Эксперт также раскритиковал критические заявления белорусского лидера в адрес российских олигархов, назвав эти спичи «дешевой демагогией»: «За спиной у нормального олигарха несколько сот тысяч работников, которых он худо-бедно, но кормит за счет прибыли. А Лукашенко фактически требует долю из этой прибыли».

Не выдерживают критики, отметил Жарихин, и заявления белорусского президента о том, что «будто Беларусь прикрывает Россию от НАТО, но это же бредни!»: «Зря, наверное, мы не напоминаем, что Беларусь находится под нашим ядерным зонтиком, и во многом именно по этой причине Лукашенко до сих пор сидит на своем месте — потому что прямое вторжение в Беларусь невозможно. Вот о чем он забывает».

Напомним, вчера сообщалось, что по данным социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого, в течение 2019 года число сторонников союза с Россией снизилось с 60,4 до 40,4%, приверженцев евроинтеграции — выросло с 22,4 до 32.

 

Институт стран СНГ занимается научно-аналитическим и общественно-политическим сопровождением внешнеполитической деятельности Российской Федерации в ближнем зарубежье, а также российской политики, связанной с российскими диаспорами.

В число основных пользователей информационно-аналитических докладов, исследований и прогнозов Института входят Государственная дума и Совет Федерации, МИД, Совет безопасности, Администрация президента, министерства и ведомства, а также бизнес-структуры, имеющие интересы на постсоветском пространстве.

 

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Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Владимир Жарихин Александр Лукашенко

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