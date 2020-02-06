Треть миллиарда долларов: Румас поведал о потерях Беларуси из-за налогового маневра

Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около 330 млн долларов, сообщил премьер-министр Сергей Румас 6 февраля на совещании у Александра Лукашенко.

Совещание о работе энергетического комплекса страны глава государства собрал накануне визита в Сочи, где 7 февраля должны состояться его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Россия увязывает решение вопросов в нефтегазовой сфере с углублением экономической интеграции между странами. Минск настаивает на компенсации за налоговый маневр, а также на снижении цены на газ до внутрироссийской.

Румас на совещании напомнил, что в прошлом году Россия начала второй этап налогового маневра.

«Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около 330 млн, в том числе потери бюджета — 130 млн долларов, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти 200 млн долларов», — сказал премьер.

24 января Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Завода газетной бумаги в Шклове (Гомельская область) заявил, что налоговый маневр в России был принят, чтобы надавить на Беларусь: «Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая».

Ранее на совещании по экспорту нефтепродуктов глава государства подчеркнул, что «экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются».

По словам Александра Лукашенко, из-за налогового маневра, который введен в России, Беларусь столкнулась с большими трудностями.

Сегодня заместитель министра финансов Дмитрий Кийко отметил, что «экономические условия достаточно сложные, внешние условия жесткие, и причем присутствует большая доля неопределенности. Это не позволяет отказаться от жесткой бюджетно-налоговой политики и не дает сформировать резервы, которые могли быть направлены на проведение налоговой реформы».