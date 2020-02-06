ГАИ выступила с серьезным предупреждением

В ближайшее время погодные условия для автомобилистов значительно ухудшатся. В этой связи Госавтоинспекция выступила с серьезным предупреждением участников дорожного движения.

Кроме снега, мокрого снега, на отдельных участках ожидается гололедица.

ГАИ просит водителей «быть предельно внимательными на дороге, соблюдать разрешенный скоростной режим, отказаться от лишних маневров, обгонов и опережений, следить за дистанцией до впереди движущихся автомобилей».

В дорожной милиции напомнили, что подъезжая к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, перекресткам следует снизить скорость.

Есть рекомендации пешеходам:

необходимо быть предельно внимательным при переходе дороги;

помнить, что в связи с ухудшением погодных условий, водитель не всегда может своевременно остановить авто;

перед выходом на дорогу надо убедиться, что машины (автобусы) остановились.

В ГАИ напомнили, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости при движении по краю проезжей части пешеход обязан идти только навстречу транспортным средствам и обозначать себя фликером.

Ранее сообщалось, что на пятницу, седьмое февраля, объявлено штормовое предупреждение.