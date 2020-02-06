Минторг США начал процедуру пересмотра нерыночного статуса белорусской экономики

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Министерство торговли США уведомило о начале процедуры анализа изменившихся обстоятельств, чтобы проверить, является ли Беларусь страной с нерыночной экономикой.

Как сообщается в официальном печатном органе правительства США — Федеральном регистре, в течение месяца заинтересованные стороны представят свои комментарии в отношении Беларуси по следующим в том числе факторам:

  • валютные операции;
  • инвестиционный режим;
  • трудовые отношения;
  • государственная собственность;
  • прогресс в переговорах по присоединению к ВТО.

После рассмотрения всех комментариев Минторг США оценит целесообразность проведения публичных слушаний по вопросу перевода Беларуси в категорию стран с рыночной экономикой. Окончательные результаты могут быть опубликованы в ноябре 2020 года.


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В Минэкономики Беларуси напомнили, что статус «страны с нерыночной экономикой» был автоматически унаследован нашей страной после распада СССР.

Такой статус позволяет правительству США для защиты американских предприятий применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным.

Так, при расчете антидемпинговой пошлины для страны с нерыночной экономикой цена на товар определяется исходя не из нормальных условий этой страны, а из условий специально подобранной страны-аналога, что позволяет устанавливать завышенный размер пошлины.


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Ранее успешно был пересмотрен статус экономики России, Казахстана, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии.

В октябре 2019 года Министерство экономики Беларуси заключило соглашение с компанией Crowell & Moring по юридическому сопровождению процесса перевода страны из статуса государства с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой.

В декабре 2019 года от лица правительства Беларуси в Минторг США была направлена первичная заявка на инициирование процедуры пересмотра статуса белорусской экономики.

Министерство торговли США посчитало, что правительство Беларуси предоставило достаточные доказательства для начала процедуры пересмотра статуса белорусской экономики.


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В Минэкономики отметили, что Минск исходит из понимания, что белорусская экономическая политика уже на протяжении многих лет «соответствует рыночным принципам».

В этой связи пересмотр Минторгом США статуса нашей экономики «позволит формально подтвердить то, что существует де-факто».

«Присвоение Беларуси статуса страны с рыночной экономикой позволит устранить дискриминационные методы расчетов размеров ставок защитных пошлин, избежать их необоснованного завышения по отношению к белорусской продукции в США и будет способствовать наращиванию белорусского экспорта в США», — говорится в сообщении белорусского ведомства.

Также положительное решение позволит улучшить имидж нашей страны в системе международной торговли.
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Тэги: Беларусь-США белорусская экономика

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