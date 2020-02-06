«Реального, не на словах, а на деле». Зеленский ждет результата в деле Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от МВД страны реального результата в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Фото со страницы Владимира Зеленского в соцсети

«Очень много резонансных дел, которые сейчас в обществе. Мы ждем результат — реальный, не на словах, а на деле. И Шеремет, и Гандзюк (херсонская активистка Екатерина Гандзюк, умершая в 2018 году от ожогов после атаки с применением серной кислоты. — БелаПАН.), и наши другие такие очень громкие уголовные дела. Поэтому давайте подождем… Нужен результат», — заявил Зеленский 6 февраля местным СМИ ( видеозапись разместила на Youtube украинская служба «Радио Свобода»).

3 февраля Офис генерального прокурора Украины (бывшая Генеральная прокуратура) «на срок до четырех месяцев» продлил досудебное расследование уголовного дела об убийстве журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета.

«Предусмотренное законом продление срока досудебного расследования прежде всего необходимо для исполнения следователями органа досудебного расследования (МВД Украины. — БелаПАН.) письменных указаний прокуроров от 28 января 2020 года о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов», — сообщила пресс-служба офиса.

Проверка аргументов «потребует дополнительного времени», назначенные экспертизы и ряд следственных действий «не могли быть завершены и осуществлены по объективным причинам из-за сложности уголовного производства», отмечалось в релизе.

Подозрение в умышленном убийстве уроженца Беларуси Павла Шеремета было предъявлено трем гражданам:

48-летнему сержанту сил специальных операций музыканту группы Riffmaster (одновременно его кличка) Андрею Антоненко;

40-летней Юлии Кузьменко (волонтер, детский хирург, кличка Лиса);

26-летней Яне Дугарь (военнослужащая по контракту, медсестра).

Они были задержаны 12 декабря прошлого года. По мнению следствия, Антоненко вместе с неустановленными лицами изготовил взрывное устройство, Кузьменко прикрепила его к днищу автомобиля, на котором передвигался Шеремет, а Дугарь вела разведку местности накануне преступления.

14 декабря суд Печерского района Киева арестовал Антоненко и Кузьменко до 8 февраля 2020 года, а Дугарь отправил под домашний арест. Все трое считают себя невиновными.

24 января суд изменил меру пресечения Дугарь на ночной домашний арест. 3 февраля будет рассмотрена жалоба Кузьменко на меру пресечения.

Исполнительный директор «Украинской правды», ведущий радиостанции «Вести» Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева. По словам руководства МВД и Национальной полиции, сейчас основной версией мотива убийства является попытка дестабилизации ситуации в Украине.