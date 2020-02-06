Фотофакт. Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

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Белорусский борт №1 благополучно приземлился на российской земле.


«Ответ батьке: хотите цену как на Смоленщине, переходите в подчинение Москвы!»

Александр Лукашенко улетел в соседнее государство для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным.

Перед вылетом в Минске прошло совещание по топливно-энергетическим вопросам.

Как ранее анонсировал официальный белорусский лидер, переговоры президентов пройдут в пятницу, седьмого февраля, в Сочи: «Я так понимаю — и об этом ему буду говорить открыто — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения, мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры? Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос».

Последний раз Лукашенко и Путин встречались 20 декабря в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что Россия и Беларусь пока не достигли соглашения по нефти, газу и налоговой сфере.

Напомним, предстоящая встреча пройдет на фоне прошедшего визита в Беларусь главы американской дипломатии Майка Помпео, который некоторые в Москве назвали «давлением на Россию».
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Александр Лукашенко Город: Сочи

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