Беспечность приводит к смерти: на дорогах Минщины погибли 12 пешеходов

Госавтоинспекторы Минской области бьют тревогу: с начала года на дорогах столичного региона погибли уже 12 пешеходов.

Как сообщается, 38 из 64 дорожно-транспортных происшествий, случившихся в области с начала года, связаны с пешими участниками дорожного движения.

Из 15 погибших и 55 получивших травмы пешеходы составляют большую часть: 12 и 28 человек соответственно.

«Несмотря на достаточное количество пешеходных переходов, люди все равно сознательно перебегают проезжую часть в неустановленных местах, а то и вовсе сидят или лежат на проезжей части, и практически всегда, в состоянии опьянения», — подчеркнули в ГАИ.

Отмечается, что в рамках спецмероприятия «Пешеход», которое проводилось в регионе с 28 января по 3 февраля, было выявлено и пресечено 324 правонарушения со стороны пешеходов.

Также попались более 60 водителей, которые не уступили дорогу на пешеходных переходах.

ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу. За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).

Напомним, ГАИ в связи с ухудшением погодных условий выступила с серьезным предупреждением.