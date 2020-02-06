Противники аккумуляторного завода предложили дополнение в Конституцию

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Группа противников строительства  аккумуляторного завода под Брестом предлагает включить в Конституцию норму об обязательном исполнении результатов общественных обсуждений.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, обращения по этому поводу 6 февраля направлены в Конституционный суд и Палату представителей Национального собрания, так как судьям поручена подготовка законопроекта об изменении Конституции Беларуси, а парламент будет рассматривать и принимать эти изменения.

По словам правозащитника, они предлагают дополнить ст. 37 Конституции следующей нормой: «Новый промышленный, градостроительный или иной объект, оказывающий значительное влияние на окружающую среду, не может быть построен и введен в эксплуатацию, когда против его размещения на данной территории выступает большинство граждан, принявших участие в общественных обсуждениях. Позиция, выраженная большинством голосов граждан, принявших участие в общественных обсуждениях вопросов местного значения, обязательна для всех государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций».

«В ходе длительного протеста против аккумуляторного завода мы увидели, что с общественными обсуждениями масса проблем. Мы в Бресте вообще были лишены возможности участвовать в процедуре обсуждения проекта аккумуляторного завода. В других проектах, где граждане принимали участие в таких обсуждениях, власти чаще всего трактуют позицию людей как необязательную. Чиновники игнорируют несогласие местных жителей с размещением новых объектов на территории регионов, — дополнил Кисляк. — После введения предлагаемой нами нормы интересы жителей будут превалировать над интересами бизнеса и власти. Фактически у граждан появится право накладывать вето на строительство объекта, который угрожает значительно ухудшить экологическую ситуацию в регионе».

По мнению правозащитника, кроме того, предлагаемое ими дополнение в Конституцию будет способствовать более тщательной проработке проектов промышленных объектов.

«Конфликтная ситуация со строительством аккумуляторного завода под Брестом возникла из-за того, что мнения людей не спросили. Уже третий год жители Бреста и Брестского района доказывают властям опасность этого свинцового завода для экологии и здоровья людей, а предприятие до сих пор окончательно не закрыто», — подчеркнул Кисляк.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На предприятии планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта и с 3 мая 2019 года круглосуточно дежурят возле предприятия.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 237 митингов, 15 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек. 
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Тэги: изменения в Конституцию аккумуляторный завод Персона: Роман Кисляк Город: Брест

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