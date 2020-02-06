26 игроков вызваны на матчи с Узбекистаном и Болгарией

Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель вызвал на очередной сбор, в камках которого пройдут два товарищеских матча, 26 игроков.

Главный тренер включил в окончательный состав национальной команды 26 футболистов:

вратари: Александр Гутор («Шахтер»); Павел Павлюченко («Динамо-Брест»);

защитники: Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — «Шахтер»), Александр Павловец («Динамо-Брест»), Захар Волков (БАТЭ);

полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик (все — БАТЭ), Михаил Гордейчук, Роман Юзепчук (оба — «Динамо-Брест»), Никита Корзун («Вилафранкенеше»), Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (оба — «Шахтер»), Иван Бахар («Динамо-Минск»);

нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ), Виталий Лисакович («Шахтер»).

Эти футболисты прибудут в главную команду страны 19 февраля. Кроме них к сборной 24 февраля присоединятся: вратарь Максим Плотников («Динамо-Минск»); защитники Кирилл Печенин («Динамо-Брест») и Максим Швецов («Динамо-Минск»); полузащитники Евгений Яблонский (БАТЭ), Евгений Шевченко («Динамо-Брест») и Владислав Климович («Динамо-Минск»); нападающий Всеволод Садовский («Динамо-Брест»).

Как сообщили в пресс-службе АБФФ, сбор пройдет в нефиксированные даты ФИФА, поэтому в нем не принимают участие футболисты, выступающие за клубы российской и казахстанской премьер-лиг.

19 февраля сборная вылетит в ОАЭ, где 23 февраля проведет спарринг с Узбекистаном (начало в 16:00 по минскому времени).

24 февраля команда переберется в Болгарию, где 26 февраля встретится с местной сборной (18:00).

Тренировочный сбор пройдет в рамках подготовки к плей-офф Лиги наций — белорусы 26 марта в Тбилиси сразятся с грузинами (победитель этого противостояния 31 марта разыграет на своем поле путевку на ЧЕ-2020 с сильнейшим пары Македония — Косово).