СМИ: умер врач, одним из первых сообщивший о коронавирусе 2019-nCoV

По состоянию на сегодня жертвами нового короновирус 2019-nCoV уже стали 565 человек. Среди умерших и Ли Вэньлян, врач из Уханя, который в конце прошлого года одним из первых забил тревогу.

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Как пишет Sixth Tone, 30 декабря, ознакомившись с медзаключением своего пациента, Ли написал коллегам в группах соцсети WeChat о том, что были подтверждены семь случаев заражения SARS.

Любопытно, что эти месседжи вызвали странную реакцию властей: к нему пришла полиция и предупредила за ложную информацию, которая серьезно подрывает общественный порядок.

Сообщается, что доктор заразился коронавирусом примерно месяц назад — у него начался сильный кашель и лихорадка.

Ли был помещен в отделение интенсивной терапии. Отмечается, что со схожими симптомами были госпитализированы и его родители, пишет gazeta.ru .

Лишь в конце января глава КНР Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

В Беларуси по подозрению на заражение коронавирусом 2019-nCoV был обследован 121 человек, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун. В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обследовано 74 человека (из них 25 — граждане КНР, шесть — Украины, остальные — граждане Беларуси).

Ранее Минздрав Беларуси сообщал, что коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался. У вернувшейся из Шанхая белоруски, госпитализированной в минскую инфекционную больницу, диагностирован грипп.

По словам министра Владимира Караника, в Национальном аэропорту Минск планируется ввести двойной контроль для выявления коронавируса. Первичный контроль будет на борту. При выявлении подозрения на ОРВИ он продолжится в изолированном помещении.

В ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».