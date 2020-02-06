Сколько заработают белорусские атлеты на Олимпиаде в Токио

Александр Лукашенко подписал сегодня распоряжение об установлении размеров денежного премирования атлетов за высокие результаты на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх.

XXXII летние Олимпийские игры:

«золото» — 12 тыс. базовых величин;

«серебро» — 6 тыс. базовых величин;

«бронза» — 4 тыс. базовых величин.

XVI летние Паралимпийские игры и XXIV летние Дефлимпийские игры:

«золото» — 4 тыс. базовых величин;

«серебро» — 2,4 тыс. базовых величин;

«бронза» — 1,6 тыс. базовых величин.

Такая же денежная награда ждет чемпионов и призеров ближайших зимних Игр.

Размер базовой величины, напомним, в настоящее время составляет 27 рублей.

Тренерам и иным специалистам, принимавшим участие в спортивной подготовке олимпийцев, выплачиваются вознаграждения в размерах от 20% до 100% от стоимости их призов (в зависимости от степени участия).

Ранее председатель Государственного пограничного комитета Алексей Лаппо, который возглавляет попечительский совет Белорусской ассоциации гимнастики, заявил, что из Токио отечественные гимнасты и прыгуны на батуте должны привезти не менее шести медалей, а главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич не исключил, что его подопечные могут завоевать на Олимпиаде 12 медалей.

Во время интервью радиостанции «Эхо Москвы» Александр Лукашенко заявил, что не против, чтобы на Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступали за Беларусь: «Если это не вопреки Олимпийской хартии (думаю, не противоречит), если наши федерации договорятся, почему нет? Это будет интересная, успешная страница наших отношений… Мы родные, поэтому я этого не исключаю».

19 ноября на Олимпийском собрании президент жестко предупредил спортивных функционеров, если они не добьются результата: «Поэтому подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами… Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь».

Отметим, что распоряжением главы правительства Сергея Румаса вице-премьер Игорь Петришенко возглавил созданный оргкомитет по подготовке и участию отечественных атлетов в XXXIІ летних Олимпийских играх и XVІ летних Паралимпийских играх.