Лукашенко принял кадровые решения
Александр Лукашенко принял сегодня ряд кадровых решений, касающихся судейского корпуса.
Как отмечается в указе №41, он назначил:
- Александра Федюкевича — председателем Витебского облсуда (освобожден от должности зампреда этого суда);
- Марину Надточей — зампредом Гомельского облсуда;
- Сергея Николаева — зампредом Мингорсуда.
Документом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и глав различных судов в регионах Беларуси.
Кроме этого, глава государства подписал указ №42 «О присвоении квалификационных классов судьям».
Напомним, 25 февраля 2019 года Лукашенко на встрече с главой Верховного суда Валентином Сукало заявил, что к нему приходит информация об увеличении фактов противоправной деятельности со стороны судей.
«Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет», — заявил Лукашенко.
Он попросил Сукало «каким-то образом аккуратно предупредить» таких людей в мантиях, что «перед законом все равны».
Лукашенко напомнил, что исключений не будет ни для кого.