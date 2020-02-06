Лукашенко принял кадровые решения

Александр Лукашенко принял сегодня ряд кадровых решений, касающихся судейского корпуса.

Как отмечается в указе №41, он назначил:

Александра Федюкевича — председателем Витебского облсуда (освобожден от должности зампреда этого суда);

Марину Надточей — зампредом Гомельского облсуда;

Сергея Николаева — зампредом Мингорсуда.

Документом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и глав различных судов в регионах Беларуси.

Кроме этого, глава государства подписал указ №42 «О присвоении квалификационных классов судьям».

Напомним, 25 февраля 2019 года Лукашенко на встрече с главой Верховного суда Валентином Сукало заявил, что к нему приходит информация об увеличении фактов противоправной деятельности со стороны судей.

«Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет», — заявил Лукашенко.

Он попросил Сукало «каким-то образом аккуратно предупредить» таких людей в мантиях, что «перед законом все равны».

Лукашенко напомнил, что исключений не будет ни для кого.