Министры Беларуси и Украины договорились о безразрешительной системе автоперевозок

Беларусь и Украина договорились о безразрешительной системе автомобильных перевозок.

Фото пресс-службы Минтранса

В Минске во время рабочей встречи министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклияем стороны подписали Протокола о внесении изменений и дополнений в двустороннее межправительственное Соглашение от 17 декабря 1992 года, предусматривающее полную либерализацию осуществления автомобильных перевозок.

«Мы обсуждали сотрудничество по каждому направлению — водный транспорт, автомобильный, железнодорожный, авиацию. Самое главное — мы совместно отработали глобальный вопрос о безразрешительной системе автомобильных перевозок. Украина стала третьей страной, с которой мы подписали безразрешительную систему. Надеюсь, что в апреле на сессии депутаты рассмотрят соответствующий проект закона о ратификации этого протокола», — приводит пресс-служба Минтранса слова Авраменко.

В свою очередь Криклий подчеркнул, что к маю либерализация автоперевозок должна заработать: «Законопроект должна ратифицировать Верховная рада. Я хотел бы, чтобы в феврале-марте этот вопрос был включен в повестку».

Кроме того, на встрече состоялось парафирование Департаментом по авиации Беларуси и Государственной авиационной службой Украины соглашения по летной годности. Документ нацелен на упрощение процедур признания авиационными властями сертификационных документов, выдаваемых на экспортируемую гражданскую авиационную технику. Данное соглашение также направлено на расширение сотрудничества в области безопасности полетов гражданской авиации, международной кооперации в проектировании, производстве и взаимном использовании авиационных изделий.