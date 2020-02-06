Видеофакт. На Минском море студенты устроили веселую поездку на каршеринговом авто

Инцидент, о котором сообщает пресс-служба МВД, произошел накануне вечером на одном из пляжей Минского моря.

На кадрах ролика, который опубликован в сети, видно как по территории пляжа едет каршеринговый автомобиль с открытыми дверями и танцующими пассажирами.

Очевидцы отправили видео хозяевам машины, которые и вызвали ГАИ. Когда экипаж ДПС прибыл по месту вызова, компания минских студентов весело отмечала день рождения одного из друзей.

Водителя привлекли к административной ответственности.