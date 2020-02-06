Суд над анархистами продлится 7 февраля

Суд Советского района Минска продолжит рассмотрение дела активистов анархистского движения Никиты Емельянова и Ивана Комара 7 февраля в 10:30. Процесс ведет судья Якунчихин.

Анархистов обвиняют в том, что 25 сентября 2019 года они бросили в здание Минского городского суда две лампочки с краской. Кроме того, им вменяется, что ночью 13 октября они бросили емкость с зажигательной смесью в дверь СИЗО №1 по улице Володарского, но возгорания не произошло. Повторный инцидент произошел ночью 20 октября, жидкость загорелась, в результате чего незначительно повредилась краска. Представитель СИЗО оценила ущерб в 1 рубль 48 копеек, ущерб зданию суда оценивается в 143 рубля 22 копейки.

Всего обвинение вменяет обвиняемым разные части статьи 295-3 УК (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), статьи 341 (порча имущества), статьи 14 (покушение на преступление), статьи 344 (повреждение историко-культурных ценностей), поскольку административное здание СИЗО № 1 является частью историко-культурной ценности «Пищаловский замок». Максимальное наказание, предусмотренное статьей 344, — 12 лет лишения свободы.

Анархистов начали судить 6 февраля. Обвиняемые вину не признали и заявили, что будут давать показания в конце процесса.

Прокурор Максим Сенив ходатайствовал, чтобы показания свидетелей, являющихся сотрудниками СИЗО, заслушивались в закрытом режиме. Судья это ходатайство отклонил.

Показания свидетелей касались эпизодов, связанных с СИЗО. В частности, контролер Навздоров сообщил, что видел, как неустановленное лицо ночью 20 октября бросает зажигательную смесь в направлении СИЗО.

«Я заступал тогда в ночную смену, меня выставили на пост осмотра внешней территории СИЗО. Ближе к 4 часам утра человек подошел ко входу, сел на лавочку. В руках у него стало что-то гореть, он кинул это и побежал», — сообщил свидетель.

При этом Навзоров не видел место попадания. Некоторое время он преследовал бросавшего и видел, как к нему присоединяется еще один человек. Впоследствии, когда привезли задержанных Комара и Емельянова, он не смог опознать их. Он отметил, что видел их издалека и было темно.

Дежурный СИЗО Круглик также сообщил, что по камерам видеонаблюдения увидел вспышку и выбежал на улицу. По его словам, пламя было небольшое, горела тряпка, валялись осколки и был неприятный запах.

Еще один свидетель, Морозов, подтвердил, что пламя угрозы зданию не представляло, и необходимости применить огнетушитель не было.

Также был допрошен Бухтинов, замначальника оперативной части СИЗО, он дал показания по двум инцидентам с зажигательной смесью. По его словам, в первый раз, ночью 13 октября, дежурные услышали удар о дверь. Они увидели на крыльце осколки, не придали этому значения. После того как появились сообщения, что прошла акция, приехала следственно-оперативная группа и взяла соскобы с двери.

Он подчеркнул, что после первого инцидента повреждений не было, во втором была повреждена дверь. Также Бухтинов сообщил, что обвиняемые состоят на профилактическом учете как лица, склонные к экстремизму и другой деструктивной деятельности.

Помимо этого, в суде были опрошены еще двое сотрудников СИЗО, их показания не противоречили показаниям коллег. Суд исследовал письменные материалы дела, в частности был зачитан протокол, что 25 сентября на стене здания Минского городского суда были обнаружены два пятна краски, а неподалеку два цоколя от лампочки.