«Удивляет позиция Путина, который с маниакальным упорством пытается столкнуть Лукашенко»

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Известный украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что «Беларусь стратегически очень важна для США».

Отвечая на вопрос ведущих радиостанции «Эхо Москвы», верит ли он словам Помпео, что США могут на 100% покрыть потребность Беларуси в нефти, Гордон выразил уверенность, что «Беларусь стратегически очень важна для Соединенных Штатов».


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В этом он не сомневается, журналист не понимает другое: «Удивляет позиция российского руководства, в частности, президента Путина, который с маниакальным каким-то упорством пытается столкнуть Лукашенко и образовать это союзное государство».

По его мнению, план Кремля об образовании реального Союзного государства и воцарение Путина в его главе для продления до бесконечности президентских полномочий не прошел из-за неуступчивости Лукашенко. Поэтому, говорит Гордон, в силу вступил вариант «б» — изменение Конституции.

Украинский журналист назвал белорусского лидера «молодцом» и «гениальным человеком», так как он умеет изворачиваться, моментально менять тактику и стратегию: «Вот мы же братья с Россией, мы же дружба навек. Только нажали на него, он тут же говорит: «Нет, у нас так не пройдет»… Всю жизнь он выкручивал из России все, что мог, а когда Россия захотела наконец-то попользоваться, он сказал: «Не-не, так не будет»».


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Гордон считает, что нынешняя тактика Лукашенко такова: лучше быть первым парнем на селе, чем вторым в городе.

Ранее сообщалось, что официальный белорусский лидер сегодня прибыл в Россию на встречу со своим коллегой Владимиром Путиным.

Как ранее анонсировал официальный белорусский лидер, переговоры президентов пройдут в пятницу, седьмого февраля, в Сочи: «Я так понимаю — и об этом ему буду говорить открыто — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения, мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры? Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос».

Напомним, предстоящая встреча пройдет на фоне прошедшего визита в Беларусь главы американской дипломатии Майка Помпео, который некоторые в Москве назвали «давлением на Россию».
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Дмитрий Гордон Александр Лукашенко Владимир Путин

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