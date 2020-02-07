В Беларуси усиливаются морозы

В пятницу, седьмого февраля, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в воздушной массе северных широт (в восточной части страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела).

Ожидается переменная облачность. По востоку республики пройдет снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный на большей части территории сильный, порывы которого будут достигать .

Брест -1..+1°C;

Витебск -3..-5°C;

Гомель -3..-5°C;

Гродно 0..-2°C;

Могилев -2..-4°C;

Минск -1..-3°C.

Ранее сообщалось, что на пятницу объявлено штормовое предупреждение.

Госавтоинспекция серьезно предупредила участников дорожного движения.