В Беларуси усиливаются морозы

/ Общество
Просмотров: 967

В пятницу, седьмого февраля, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в воздушной массе северных широт (в восточной части страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела).

Ожидается переменная облачность. По востоку республики пройдет снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный на большей части территории сильный, порывы которого будут достигать .

  • Брест -1..+1°C;
  • Витебск -3..-5°C;
  • Гомель -3..-5°C;
  • Гродно 0..-2°C;
  • Могилев -2..-4°C;
  • Минск -1..-3°C.

Ранее сообщалось, что на пятницу объявлено штормовое предупреждение.

Госавтоинспекция серьезно предупредила участников дорожного движения.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь