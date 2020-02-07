В деревне Дрозды два человека погибли на пожаре

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По данным дежурной части МЧС, за минувшие дежурные сутки на территории страны произошло 27 пожаров, на которых погибли пять человек.

В Витебской области огонь забрал жизни трех из них. Так, около десяти часов вечера в деревне Дрозды (Полоцкий район) на пожаре погибли 68-летняя хозяйка и 59-летний мужчина, а на улице 2-й Заводской в Лепеле — 65-летний пенсионер.

Также беда постучалась в дома в Могилеве и Добрушском районе.

Всего с начала года произошло 526 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 581), на которых погибли 91 человек (67).
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Поставы

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