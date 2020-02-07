Коронавирус 2019-nCoV продолжает уносить жизни

Официальные лица Китая сообщили новые данные, связанные с новым короновирусом 2019-nCoV.

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По информации на 0 часов пятницы, седьмого февраля, всего был заражен 31471 человек, умерли — 638, вылечились — 1552.

Накануне сообщалось, что в Китае умер доктор Ли Вэньлян, который в конце прошлого года одним из первых забил тревогу, сообщив коллегам о надвигающейся беде.

Лишь в конце января глава КНР Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Ранее Минздрав Беларуси сообщал, что коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался.

По словам министра Владимира Караника, в Национальном аэропорту Минск планируется ввести двойной контроль для выявления коронавируса. Первичный контроль будет на борту. При выявлении подозрения на ОРВИ он продолжится в изолированном помещении.

В ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».