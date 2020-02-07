Трамп протроллил спикера конгресса Пелоси

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Американский президент Дональд Трамп протроллил своего самого главного противника в Демократической партии — спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

В своем микроблоге хозяин Белого дома разместил шуточный ролик. В нарезке, сделанной по итогам его речи в парламенте, несколько раз «вклинивается» руководитель нижней палаты, которая разрывает выступление президента.

Ролик называется «Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси».  

Напомним, выступление в конгрессе завершилось небольшим скандалом — спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которую президент не поприветствовал в начале (а она его перед этим не полностью представила), демонстративно порвала на куски распечатанную речь президента.
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Тэги: США Персона: Дональд Трамп Нэнси Пелоси

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