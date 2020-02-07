Фотофакт. Под Лепелем «Ситроен» вылетел в кювет и перевернулся

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал молодой человек, случилось накануне утром в Лепельском районе.

Фото УГАИ Витебской области

Как сообщила региональная Госавтоинспекция, на 182-м километре трассы М3 Минск — Витебск 24-летний водитель не справился с управлением «Ситроена», вылетел в кювет и опрокинулся.

Парень получил разные травмы и был госпитализирован в районную больницу.

Напомним, ГАИ в связи с ухудшением погодных условий выступила с серьезным предупреждением.