Немецкий паспорт вновь самый «сильный» в Европе

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Паспорт гражданина ФРГ вновь оказался самым «сильным» в Европе, согласно рейтингу Henley Passport Index 2020.

Его обладатели могут не думать о визе заранее при поездке в 189 стран мира: виза им либо вовсе не понадобится, либо ее можно будет быстро оформить прямо на границе.

Как пишет euro-pulse.ru, за год количество «безвизовых» стран для немцев стало на одну больше, и благодаря этому Германия обошла Францию, с которой у нее был одинаковый результат в 2019 году — 188 стран.

В целом в рейтинге паспорт ФРГ находится на третьем месте, уступая лишь Японии (безвиз в 191 страну) и Сингапур (190). Третью строчку рейтинга вместе с Германией разделяет Южная Корея.
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Тэги: Германия рейтинг паспортов

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