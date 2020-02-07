Немецкий паспорт вновь самый «сильный» в Европе
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Паспорт гражданина ФРГ вновь оказался самым «сильным» в Европе, согласно рейтингу Henley Passport Index 2020.
Его обладатели могут не думать о визе заранее при поездке в 189 стран мира: виза им либо вовсе не понадобится, либо ее можно будет быстро оформить прямо на границе.
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В целом в рейтинге паспорт ФРГ находится на третьем месте, уступая лишь Японии (безвиз в 191 страну) и Сингапур (190). Третью строчку рейтинга вместе с Германией разделяет Южная Корея.