В Витебске «Фиат» сбил на «зебре» девушку — она в больнице

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22-летняя витеблянка серьезно пострадала в результате наезда автомобиля.

По информации местной Госавтоинспекции, накануне вечером на улице Генерала Ивановского 22-летний водитель «Фиата Мареа» сбил на пешеходном переходе свою ровесницу.

«Скорая» доставила девушку в больницу. В настоящее время она находится под присмотром врачей.

ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу.

За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).

Напомним, ГАИ в связи с ухудшением погодных условий выступила с серьезным предупреждением.
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Тэги: ДТП Город: Витебск

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