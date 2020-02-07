В Витебске «Фиат» сбил на «зебре» девушку — она в больнице
22-летняя витеблянка серьезно пострадала в результате наезда автомобиля.
По информации местной Госавтоинспекции, накануне вечером на улице Генерала Ивановского 22-летний водитель «Фиата Мареа» сбил на пешеходном переходе свою ровесницу.
«Скорая» доставила девушку в больницу. В настоящее время она находится под присмотром врачей.
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ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу.
За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).
Напомним, ГАИ в связи с ухудшением погодных условий выступила с серьезным предупреждением.