В январе ЗВР Беларуси сократились

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 февраля 2020 года составили 9,24 млрд долларов.

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Как сообщили в Нацбанке, ЗВР за первый месяц года снизились на 150,4 млн долларов (-1,6%).

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 556 млн долларов США» — говорится в сообщении регулятора.

В то же время поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе, по данным Нацбанка, способствовало несколько факторов, а именно: поступление иностранной валюты в бюджет, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи гособлигаций, а также покупка иностранной валюты Нацбанком на внутреннем рынке.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов США. На 1 января 2020 года резервы составляли почти 9,4 млрд долларов.

Глава Нацбанка Павел Каллаур на пресс-брифинге в прошлом году, отвечая на вопросы БелаПАН, отметил, что регулятор придерживается осторожных оценок относительно динамики резервов в 2020 году.

«Мы закладываем на 2020 год очень осторожные подходы и максимально учитываем риски развернувшихся торговых войн между отдельными государствами, которые формирует львиную долю мирового ВВП», — сказал Каллаур.

Он отметил, что в этих условиях центральный банк стремится обеспечить тот уровень золотовалютных резервов, который необходим для обеспечения финансовой стабильности.

«Наша задача состоит в том, чтобы резервы покрывали не менее двухмесячного объема импорта», — уточнил Каллаур.

Как сообщалось, золотовалютные резервы власти накапливают в том числе для своевременных выплат по госдолгу. В 2020 году, по данным Минфина, Беларусь должна направить на обслуживание и погашение госдолга 8,9 млрд рублей.

В ноябре начальник главного управления государственного долга Минфина Михаил Прищепа, выступая на семинаре, отмечал, что министерство стремится проводить долговую политику, которая бы позволяла поддерживать уровень золотовалютных резервов.

Он обратил внимание, что «ни для кого не секрет, наши валютные остатки составляют более 4,5 млрд долларов США». По словам представителя Минфина, накопленные остатки позволяют Минфину снижать госдолг быстрее.

«Но это повлияло бы на золотовалютные резервы, поэтому у нас есть с Нацбанком договоренность, в соответствии с которой мы рефинансируем ежегодно около 75% обязательств», — сказал Прищепа.