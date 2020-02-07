Румас: в Беларуси есть условия для эффективного ведения бизнеса — страна открыта для инвестиций

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Во время встречи с главой Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что страна готова к инвестициям.


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Он попросил Чакрабарти поддержать белорусскую инициативу по проведению национальной инвестиционной сессии в 2020 году в Лондоне во время ежегодного заседания Совета управляющих ЕБРР, передает пресс-служба Совмина.

По мнению Румаса, такая сессия позволит представить бизнес-сообществу возможности инвестирования в Беларусь.

«Как вы смогли убедиться на собственном опыте, Беларусь — страна, открытая для иностранных инвестиций, в которой созданы условия для эффективного ведения бизнеса», — добавил глава правительства.
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Тэги: Беларусь-ЕБРР инвестиции бизнес Персона: Сергей Румас

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