Доллар растет на открытии последних торгов недели

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Открытие последних на этой неделе торгов на белорусской валютно-фондовой бирже ознаменовалось ростом доллара.

Американская валюта добавляет 0,0055 пункта и торгуется на отметке 2,167 белорусского рубля.

Две другие основные валюты пока свои позиции сдают:

  • российский рубль на 0,0114 пункта — 3,4271 белорусского рубля за 100 российских;
  • евро на 0,0012 пункта — 2,3773 белорусского рубля.

Ранее Naviny.by писали, в какой валюте свои сбережения хранит глава Национального банка Павел Каллаур.
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