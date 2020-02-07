Доллар растет на открытии последних торгов недели

Открытие последних на этой неделе торгов на белорусской валютно-фондовой бирже ознаменовалось ростом доллара.

Американская валюта добавляет 0,0055 пункта и торгуется на отметке 2,167 белорусского рубля.

Две другие основные валюты пока свои позиции сдают:

российский рубль на 0,0114 пункта — 3,4271 белорусского рубля за 100 российских;

евро на 0,0012 пункта — 2,3773 белорусского рубля.

Ранее Naviny.by писали, в какой валюте свои сбережения хранит глава Национального банка Павел Каллаур.