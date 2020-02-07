Путин опаздывает на встречу к Лукашенко

Из Сочи просачивается информация о сегодняшней встрече президентов Беларуси и России.

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Пока она ограничивается околопереговорными моментами.

Как передает «Пул первого», переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина пройдут в пятизвездочном «Гранд Отеле».

Телеграм-канал обратил внимание на то, что гостиничный комплекс пренадлежит «Газпрому».

Также сообщается, что встреча сдвигается по времени, так как вылет российской делегации из Москвы был задержан из-за погоды.

Ранее сообщалось, что официальный белорусский лидер шестого февраля прибыл в Россию на встречу со своим коллегой Владимиром Путиным.

Как ранее анонсировал официальный белорусский лидер, переговоры президентов пройдут в пятницу, седьмого февраля, в Сочи: «Я так понимаю — и об этом ему буду говорить открыто — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения, мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры? Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос».

Напомним, предстоящая встреча пройдет на фоне прошедшего визита в Беларусь главы американской дипломатии Майка Помпео, который некоторые в Москве назвали «давлением на Россию».