«Если Лукашенко не договорится с Путиным, цены на бензин в Беларуси взметнутся вверх»

В преддверии встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая должна пройти сегодня в сочинском пятизвездочном «Гранд Отеле», свой комментарий сделал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Игорь Юшков.

По мнению эксперта, существенный рост цен на автомобильное топливо произойдет в Беларуси даже если Минск найдет сырье у альтернативного поставщика, так как оно будет дороже российской нефти.

«Лукашенко воспринимает ситуацию как красную черту — если сейчас не остановить потери от налогового маневра, то дальше будет все хуже и хуже. И надо будет повышать цены на нефтепродукты. А повышать цены в сельскохозяйственной Беларуси опасно, особенно когда летом хотят устроить выборы. Поэтому Лукашенко так пытается отстоять интересы Беларуси», — заявил эксперт в комментарии vz.ru .

Юшков также обратил внимание на то, что белорусский президент пытается создать впечатление, что российские компании хотят продавать в Беларусь нефть дороже, чем продают в Европу. Однако, подчеркнул он, это не так: РФ по-прежнему предлагает Беларуси «черное золото» существенно ниже мировых цен.

Эксперт считает, что России в настоящее время невыгодно идти на уступки соседу, так как это «будет некрасиво с точки зрения имиджа».

Но, самое главное, «непонятно, ради чего идти навстречу Минску, какие профиты получит Россия?».

Как ранее писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.

Александр Лукашенко рассказал, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.

В ходе общения с журналистами во время визита в Добруш, Александр Лукашенко рассказал, чего Беларусь просит у России в вопросе поставок энергоресурсов: «Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам».