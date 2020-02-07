Швейцарские фармакологи хотят открыть производство в Беларуси

Швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding заинтересована в организации производства в Беларуси. Об этом заявил директор компании F. Hoffmann-La Roche Ltd. по Центральной и Восточной Европе, Турции, России и Индийскому субконтиненту Адриано Треве.

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На встрече в Минске «стороны обсудили возможные направления взаимного сотрудничества, а также перспективы в реализации совместных проектов в сфере фармацевтики».

Как отметил вице-премьер Игорь Петришенко, «особую значимость в развитии отечественной фармацевтической промышленности правительство придает возможности сотрудничества с такими ведущими зарубежными инновационными фармацевтическими компаниями, как «Рош Холдинг».

Он поблагодарил Адриано Треве за проявленный интерес к инвестиционному сотрудничеству на территории Беларуси и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие по внедрению опыта европейской компании в национальную систему здравоохранения.

Треве в свою очередь поблагодарил белорусскую сторону за возможность встречи на высоком уровне и подтвердил готовность швейцарского инвестора пошагово выстраивать перспективные долгосрочные отношения в организации производства лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба правительства.