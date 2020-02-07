В Бресте горел ледовый дворец

Пожар в брестском ледовом дворце произошел сегодня ночью. По информации местного ОУЧС, сообщение на пульт дежурного поступило в 02:21.

Когда первые подразделения спасателей прибыли к месту вызова, на первом этаже здания было плотное задымление. Возгорание возникло в комнате ХК «Брест».

По предварительной информации, в раздевалке «была оставлена включенной электротепловая пушка: от направленного потока теплого воздуха на спортивную форму произошло ее оплавление с последующим возгоранием».

Как отмечается, огнем уничтожено два комплекта формы, повреждено имущество, закопчено 23 комплекта формы, стены и потолок в комнате.