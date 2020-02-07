Ночь предстоит морозная 07.02.2020 / 12:58 / Общество Просмотров: 347 A- A+ Ночь на субботу, восьмое февраля, будет холодной. Такой прогноз сделал Белгидромет. По прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до -4..-9°С. В некоторых регионах будет еще морознее: -10..-13°С. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: погода морозы Другие материалы на эту тему: Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси Август-2019. Каким будет последний месяц лета? Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь