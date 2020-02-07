Ночь предстоит морозная

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Ночь на субботу, восьмое февраля, будет холодной. Такой прогноз сделал Белгидромет.

По прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до -4..-9°С. В некоторых регионах будет еще морознее: -10..-13°С.
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Тэги: погода морозы

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