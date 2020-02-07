Лукашенко и Путин начали встречу тет-а-тет

В Сочи начались переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Встреча проходит в формате один на один. Позже к главам государств присоединятся члены делегаций.

Как отмечает «Пул первого», изначально планировалось начать со встречи в расширенном формате, однако из-за непогоды вылет самолета с российскими «переговорщиками» был задержан на два часа.

Ранее сообщалось, что официальный белорусский лидер шестого февраля прибыл в Россию на встречу со своим коллегой Владимиром Путиным.

Как ранее анонсировал официальный белорусский лидер, переговоры президентов пройдут в пятницу, седьмого февраля, в Сочи: «Я так понимаю — и об этом ему буду говорить открыто — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения, мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры? Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос».

Напомним, предстоящая встреча пройдет на фоне прошедшего визита в Беларусь главы американской дипломатии Майка Помпео, который некоторые в Москве назвали «давлением на Россию».