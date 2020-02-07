Перед выходными в Беларуси сильно вырос доллар

/ Экономика
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На предстоящих выходных в белорусских обменниках будут повышенные курсы доллара и евро. Это следует из результатов торгов на БВФБ.

Свои сессии три основные иностранные валюты завершили со следующими показателями:

  • доллар: 2,1762 белорусского рубля (+0,0147 пункта);
  • евро: 2,3857 белорусского рубля (+0,0072 пункта);
  • российский рубль: 3,4269 белорусского рубля (-0,0116 пункта).

Ранее сообщалось, что в январе средний курс наличного доллара в январе увеличился на 1,29%, а официальный вырос на 1,62%.

Сегодня Naviny.by писали, что с четвертого февраля вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.
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