Перед выходными в Беларуси сильно вырос доллар
На предстоящих выходных в белорусских обменниках будут повышенные курсы доллара и евро. Это следует из результатов торгов на БВФБ.
Свои сессии три основные иностранные валюты завершили со следующими показателями:
- доллар: 2,1762 белорусского рубля (+0,0147 пункта);
- евро: 2,3857 белорусского рубля (+0,0072 пункта);
- российский рубль: 3,4269 белорусского рубля (-0,0116 пункта).
Ранее сообщалось, что в январе средний курс наличного доллара в январе увеличился на 1,29%, а официальный вырос на 1,62%.
Сегодня Naviny.by писали, что с четвертого февраля вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.