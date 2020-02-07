Перед выходными в Беларуси сильно вырос доллар

На предстоящих выходных в белорусских обменниках будут повышенные курсы доллара и евро. Это следует из результатов торгов на БВФБ.

Свои сессии три основные иностранные валюты завершили со следующими показателями:

доллар: 2,1762 белорусского рубля (+0,0147 пункта);

евро: 2,3857 белорусского рубля (+0,0072 пункта);

российский рубль: 3,4269 белорусского рубля (-0,0116 пункта).

Ранее сообщалось, что в январе средний курс наличного доллара в январе увеличился на 1,29%, а официальный вырос на 1,62%.

Сегодня Naviny.by писали, что с четвертого февраля вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.