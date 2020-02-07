Видеофакт. Лукашенко и Путин начали разговор с погоды

Сегодняшнюю встречу президенты Беларуси и России начали с разговора о погоде.

Лукашенко отметил, что был немного удивлен наличием снега в месте, где проводится встреча: «Там, где я живу, снега почти не осталось».

На что Путин, показав вверх, сказал, что там его еще больше.

Уже сообщалось, что президенты начали общение с глазу на глаз. Это связано с тем, что из-за непогоды вылет самолета с российскими «переговорщиками» был задержан на два часа.

Лукашенко прибыл в Россию накануне. Последний раз Лукашенко и Путин встречались 20 декабря в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что Россия и Беларусь пока не достигли соглашения по нефти, газу и налоговой сфере.