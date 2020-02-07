На месте долгостроя Демчука в центре Минска хотят построить стильный МФК

На архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска рассмотрели предложенный эскиз нового многофункционального комплекса на улице Интернациональной.

Участок находится в квадрате улиц Интернациональной, Городского Вала и Революционной. На этом месте с начала 2000-х бизнесмен Сергей Демчук строил на деньги дольщиков бизнес-центр, но далеко дело не продвинулось. Позже предприниматель угодил за решетку за мошенничество. Объект так и стоял недостроенным, сообщает TUT.by .

Мингорисполком принял решение снести недостроенный объект и выставить участок на торги. Дольщики же свои деньги потеряли, хоть и готовы были заплатить за помещения по второму кругу. Право застроить эту землю приобрела на аукционе летом 2019 года за 4,5 миллиона рублей компания «ВильнюсСтрой» Николая Яколцевича. Архитектурную концепцию разработала компания «Атри».

Это будет общественный центр площадью до 10 тысяч квадратных метров. Не менее 35% должна занимать культурно-развлекательная часть, еще не менее 35% — торгово-бытовая, не более 30% — подземный паркинг.

Члены архитектурного совета поддержали саму концепцию (особенно — пешеходную зону), а вот архитектуру объекта оценили неоднозначно. Архитектор Борис Школьников назвал архитектуру «никакой».

Первый зампред комитета архитектуры Елена Суходолова подвела черту и сказала, что предлагает принципиально согласовать концепцию с учетом доработки фасадов. Такое решение и было принято.